Al Morigia-Perdisa è nato ’(S)Bocciato’, nuova produzione enologica

Alla sede dell’indirizzo agrario dell’Istituto Tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna, la produzione enologica continua senza sosta. Dopo il successo di Maturando, il vino bianco fermo ottenuto dal Trebbiano del vigneto dell’istituto, arriva ora la sua versione rifermentata: ’(S)Bocciato’.

Il nuovo prodotto nasce da una rifermentazione in bottiglia secondo il cosiddetto metodo ancestrale, che prevede di lasciare le fecce all’interno della bottiglia per esaltarne profumi e complessità. Realizzato in via sperimentale e in quantità limitata, ’(S)Bocciato’ sarà presentato ufficialmente alla manifestazione Giovinbacco.

Accanto agli studenti dell’indirizzo agrario, hanno collaborato anche quelli dell’indirizzo grafico, che – guidati dalla prof.ssa Anna Togni – hanno dato forma all’immagine del progetto, realizzando il design, le etichette e coordinando la promozione e il marketing. Intanto, la nuova annata promette risultati eccellenti: la vendemmia, abbondante e di ottima qualità, ha già completato la fase di fermentazione.

I vini prodotti con il contributo attivo degli studenti, guidati dai docenti Alessandro Raffaelli, Stella Salemi e Francesco Borsi Giunchi, saranno presto disponibili presso il punto vendita dell’istituto, in via dell’Agricoltura 5 a Ravenna.