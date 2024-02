Al Mulino Scodellino il libro Riemersi

Domani alle 17.30 al Mulino Scodellino di Castel Bolognese (via Canale 7) sarà presentato il volume ’RIEMERSI - Romagna 2023, storie per un’alluvione’ (Edizione Solferino Libri): una serie di racconti di firme autorevoli, a partire da Matteo Cavezzali (che ne ha curato il progetto), passando per Silvia Avallone, Cristiano Cavina, Carlo Luccarelli, Lorenza Ghinelli, Mariangela Gualtieri, Marco Missiroli, Simona Vinci, Francesco Zani, fino a Gianni Gozzoli, autore di podcast, formatore radiofonico e organizzatore di eventi, che sarà nostro ospite per raccontarci la sua avventura e lo scopo benefico di questo libro. Altri particolari su www.amicimolinoscodellino.it