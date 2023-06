Al Musa inaugura oggi la mostra sulle saline e il governo delle acque

Apre oggi al Musa - museo del sale, la mostra dedicata ad uno dei locali pompe della salina dal titolo ’Le Saline e il governo delle acque. Le pompe ed i sistemi di sollevamento’. Le immagini del Gruppo Fotografico Musa riprendono macchinari ed elementi non più in uso, attualmente in stato di abbandono, per i quali il futuro prevede il loro recupero. Nelle serate di sabato, 10, 17 e 24 giugno alle 21 i visitatori saranno accompagnati lungo il percorso dal salinaro Augusto Pezza, che ha lavorato nello stabile. Da oggi il museo adotta l’orario estivo: 20.30-24.