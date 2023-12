Al Musa le passeggiate per scoprire i segreti della civiltà salinara

Tornano le passeggiate guidate a Musa alla scoperta della civiltà del sale e della storia della città attraverso i reperti archeologici esposti al museo. Appuntamento alle 16 al museo del sale di Cervia per seguire Il percorso guidato che accompagna i visitatori in un emozionante viaggio nel tempo, in compagnia degli esperti, alla ricerca delle origini della città di Cervia alla sua evoluzione nel corso del tempo fino ad arrivare alla odierna realtà turistica. Ad accogliere i visitatori e a condurli attraverso la storia del sale e della città saranno i salinari del gruppo culturale Civiltà Salinara. Dalle 14.30 alle 19 fino al 7 gennaio; 2 euro.