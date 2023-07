Al museo Classis si suona Mozart Gli archi e il clarinetto di Di Federico

A concludere l’itinerario di ‘Qualunque melodia più dolce suona’, la rassegna di concerti, patrimonio e narrazioni al museo Classis, organizzata in collaborazione con RavennAntica, sono gli eventi in programma oggi e venerdì, alle 18.30. Saranno introdotti rispettivamente dall’artista Nicola Montalbini, a cui il Festival ha affidato le immagini che caratterizzano il programma generale di quest’edizione, e da Valeria Lacchini con l’intervento su ‘Flotte e marinai’. Il fil rouge musicale è Mozart, con cui si confrontano entrambe le formazioni da camera dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini. Oggi è in scena il Quartetto d’archi (Francesca Vanoncini, Umberto Frisoni, Tommaso Morano e Matteo Bodini) a cui si unisce il clarinetto (Samuele Di Federico), mentre venerdì è la volta del Trio d’archi (Elena Nunziante, Francesco Zecchi e Matteo Bodini). Come sempre, nell’intervallo Lorenzo Carpinelli legge brani dalle Metamorfosi di Ovidio. Info e prevendite: 0544-249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: 5 euro, validi per l’ingresso al museo in una data successiva fino al 3 settembre compreso.

Info: Classis Ravenna tel. 0544-473678 dalle 9 alle 19, oppure via mail a [email protected]