Al parco Teodorico i maestri dell’artigianato

Domani, dalle 9 alle 18 nel parco Teodorico, va in scena un evento che certamente farà parlare di se, il Giardino creativo al parco Teodorico, un evento che vedrà la partecipazione record di ben 72 espositori creativi impegnati a mostrare e vendere i loro capolavori artigianali rigorosamente fatti a mano.

Mentre nel parco si svolgeranno agri-picnic, mercatini, laboratori e animazioni per la rassegna “Teodorico Green Days” promossa da Coop San Vitale, Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, gli espositori esporranno il frutto del loro ingegno mentre per i più piccoli non mancherà un doppio ghiottissimo appuntamento con l’animazione che vedrà in mattinata, dalle 10.30 alle 12.30, il divertimento assicurato con Tata Fata mentre nel pomeriggio alle 16 un classico della nostra città ovvero lo spettacolo di Billo Circus. Come le altre domeniche interessate dalla rassegna, organizzata da Ravenna centro storico, non mancheranno come ogni domenica, l’agri-picnic a km zero in collaborazione con il Ristoro Teodorico, e il mercato contadino degli agricoltori di Campagna Amica Ravenna.