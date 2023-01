Al Piccadilly il Veglione romagnolo con il folk delle ’Emisurela’

Tra folk e rock senza disdegnare gli altri generi, anzi. È un impegno a tutto tondo quello di Giordano Sangiorgi, patron del Mei. Il concerto di Capodanno sotto la Torre Civica a Faenza è stato un successo. A distanza di poche settimane, quell’entusiasmo è stato canalizzato in energia per alimentare i tanti progetti che il Meeting delle Etichette Indipendenti ha in cantiere. A cominciare dalla collaborazione con il ‘Piccadilly Pub’, l’ex ‘Nottetempo’ di via Cavour di cui Sangiorgi & friends hanno contaminato la programmazione artistica trovando terreno fertile nelle idee del gestore, a sua volta organizzatore di eventi live di successo al Mordillo negli anni duemila. Il risultato è stato positivo, soprattutto in virtù della larga partecipazione dei giovani, i cui orizzonti musicali sono stati sufficientemente ampi da apprezzare l’omaggio a Giorgio Gaber. Sul filone del trend giovanilesi colloca il ‘Veglione Romagnolo’, festa in musica acustico-folk che si terrà domani. Nel corso dell’evento organizzato dal Mei in cui sono previsti ‘menu romagnolo, ricchi premi e cotillons’ si esibiranno le sorelle De Leo, in arte le ’Emisurela’ con la partecipazione straordinaria di Roberta Cappelletti, voce storica della Romagna di una volta. Il trio presenterà a Faenza il brano ‘Aria Felliniana’. "Riprendiamo le vecchie abitudini degli anni ’70 con la musica esclusivamente romagnola e la vecchia grafica dell’epoca – ha specificato Giordano Sangiorgi –. Il ‘Piccadilly’ è diventato una fucina di talenti del territorio".

L’impegno del Mei nella diffusione della cultura musicale non si limita comunque all’organizzazione di eventi, come lo stesso Sangiorgi specifica: "Riscontriamo un buon successo anche per il corso da disc jockey professionali, che si terrà all’Artistation. E più in generale è stato un anno molto proficuo, perchè tutto ciò che abbiamo organizzato è andato bene, siamo molto contenti e abbiamo anche ricevuto un riconoscimento dalla Regione. Svolgiamo un lavoro costante di valorizzazione dei talenti e di formazione. Per questo abbiamo chiesto al Comune di rafforzare la convenzione con il Mei".

Damiano Ventura