Al Piccadilly omaggio a Gaber

Stasera concerto del buon anno al

Piccadilly di Faenza in via Cavour a cura del Mei 25, con l’omaggio a Giorgio Gaber a 20 anni dalla sua scomparsa (inizio 22.30). In scena il Trio GG con Francesco Chiari, cantautore e leader di diversi progetti sul territorio, finalista al

’Premio Campana’, Lorenzo Rivola, tastierista di Artistation, e Rita Zauli,

cantautrice e cantante componente dei gruppi Memorabilia e Emisurela. Si tratta di tre musicisti faentini che rielaboreranno con il Trio GG i migliori

brani di Gaber, per una serata in suo ricordo, insieme alla Fondazione Gaber. In apertura suoneranno i Caveja, la band che ha vinto Faenza Rock nel 2021 e che ques’estate ha dato alle stampe un singolo, prodotto da Gianluca Lo Presti.