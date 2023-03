Al Planetario Primo Zanasi presenta il cd ‘Zona industriale’

Ritorna ’Paradoxes’: la rassegna di live performance musicali per planetario di Ravenna ideata da Orthographe e nata nel 2011 dalla collaborazione con Lorenzo Senni e Marco Garoni, docente di astrofisica e membro di Arar, l’Associazione di astrofili che gestisce il Planetario di Ravenna. L’appuntamento è fissato per le 21.30 di stasera

con l’esibizione di Primo Zanasi, polistrumentista e beatmaker, che presenterà il suo ultimo album ‘Zona industriale’, riproposto per l’occasione in un’insolita chiave astrale. Il dispositivo ottico del planetario interagirà con l’esecuzione live del musicista. Lo spettatore potrà abbandonarsi ad un ascolto inconsueto, sprofondando con lo sguardo nel buio della volta celeste. Il movimento delle costellazioni, dei pianeti e dei diversi fenomeni astronomici, pilotato in tempo reale da Marco Garoni, dialogherà con la musica.