Al Pnr 2 apre la mostra di Baroncelli, Ferroni e Scarpellini

Alle 18.30 di oggi pomeriggio al Pr2, in via Massimo D’Azeglio 2 nel cuore del centro storico di a Ravenna, inaugura la mostra d’arte contemporanea ’XFXP’ degli artisti Giorgia Baroncelli, Federico Ferroni e Lorenzo Scarpellini. tre artisti, uniti da una sensibilità affinema tradotta attraverso linguaggi distinti, sottolineano una pratica collocata all’interno di unacorrente artistica che rifiuta le certezze monolitiche del modernismo e il disincantorelativista del postmodernismo, per abbracciare un’etica oscillante, capace di unireprofondità critica e tensione emotiva.

Durante il vernissage odierno sarà proiettato il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo ’D’ambrosiFood for profit’.

L’esposizione di Palazzo Rasponi sarà visitabile fino al 23 febbraio ad ingresso gratuito.