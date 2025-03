Al Polo tecnico arrivano le telecamere

Al Polo Tecnico Professionale potrebbero arrivare presto le telecamere: è quanto si apprende da una nota diffusa dal Comune di Lugo a seguito alla riunione del tavolo interistituzionale, svoltasi ieri, al quale hanno partecipato la sindaca e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Elena Zannoni, l’assessora ai servizi educativi del Comune di Lugo, Daniela Geminiani, la dirigente scolastica del Polo, Elettra Stamboulis, Raffaella Ballardini referente dei servizi sociali dell’Unione, e la presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli. Il tavolo di confronto tra enti aveva avuto luogo anche il 17 gennaio scorso, allo scopo di trovare soluzioni per la questione degli allarmi antincendio e, proprio in questo ambito, dovrebbero essere installate le telecamere interne all’edificio. Il sistema che viene preso in considerazione è quello progettato dall’istituto ‘Alberghetti’ a Imola, teso a monitorare il sistema di allarme antincendio e porre fine alla sequela di false allerte che è in atto da inizio settembre.

"La dirigente ha confermato che si stanno adottando provvedimenti disciplinari – ha spiegato la sindaca di Lugo – come fa sempre la scuola per la totalità delle situazioni accertate, anche con ricorso ad un rimborso diretto verso i danni subiti alla scuola o alle strutture". Il tavolo interistituzionale verrà convocato, almeno in una prima fase, ogni 15 giorni circa. La scuola rappresenterà una a una le singole situazioni critiche e su ogni fragilità rilevata verrà attivato un percorso specifico a cura della scuola, dei servizi sociali o delle altre componenti del tavolo, rivolto alle situazioni proprie di ogni ragazzo o ragazza. Ogni attore presente al tavolo avrà in carico una parte del percorso. "L’Amministrazione comunale di Lugo, che collabora in modo stretto e continuo anche con gli istituti superiori nel rispetto dei ruoli, non può in alcun modo interferire in vicende che hanno assunto profili anche giudiziari o in materie inerenti l’organizzazione scolastica – dichiara Zannoni –. Il Comune di Lugo fornisce da sempre supporto per affrontare le problematiche e le difficoltà che coinvolgono gli adolescenti che da tutta la Bassa Romagna frequentano le scuole superiori lughesi e in particolare il Polo tecnico con cui abbiamo in campo diversi progetti, tra cui ad esempio gli educatori di corridoio".

Per quanto attiene la Provincia, la presidente Valentina Palli ha confermato che: "Ci rendiamo disponibili a valutare eventuali interventi strutturali che possano migliorare l’organizzazione del Polo e la gestione delle lezioni. È infatti evidente che è necessario mettere gli insegnanti e i ragazzi nelle condizioni di lavorare al meglio all’interno dei locali dei vari plessi, sui quali si è fatto in questi anni un importante lavoro di ampliamento e ristrutturazioni (tutt’ora in corso, allo Stoppa) e si sono dotati di laboratori e aule tecniche di livello". A difesa della dirigente scolastica, nei cui confronti è stata istituita una raccolta firme per chiederne l’allontanamento, si schierano i mediatori culturali della cooperativa Terra Mia, attivi da oltre vent’anni nel supporto all’integrazione scolastica. "Riteniamo che la richiesta di commissariamento e di allontanamento della dirigente sia un atto grave e irresponsabile - scrivono in una lettera indirizzata al provveditorato allo studio -, che rischia di compromettere il lavoro svolto finora e di minare la fiducia della comunità scolastica. Invece di alimentare polemiche sterili e strumentali, invitiamo le associazioni firmatarie a collaborare con la scuola e con le istituzioni competenti, per individuare soluzioni condivise e costruttive, che tengano conto delle esigenze degli studenti e delle famiglie".

Matteo Bondi