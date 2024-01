Al Portoncino omaggio a Montgomery

Oggi al circolo Il Portoncino, in via Portoncino 4, in occasione della rassegna “Parole e musica. Dedicato a …”, promossa dal Club Borion’s M.S., con il patrocinio del Comune, si terrà l’evento musicale in omaggio a Wes Montgomery e Grant Green con l’esibizione di Marco Bovi quartet che vede Marco Bovi alla chitarra, Alessandro Scala al sax, Emiliano Pintori all’Hammond, Adam Pache alla batteria. La serata inizierà alle 20 con la cena, mentre alle 21 comincerà la musica. Prenotazioni 333/9588835