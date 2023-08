Al Prato della Rosa spunta una cattedrale

Una scoperta eccezionale agli scavi archeologici nel ‘Prato della Rosa’ - iniziati poco meno di un mese fa e giunti ormai a conclusione. L’idea che il ‘Prato della Rosa’ potesse regalare grandi novità era nell’aria ma nessuno si aspettava quello che è stato scoperto. In breve, sono stati ritrovati resti di un edificio di natura religiosa, probabilmente una cattedrale di grandi dimensioni, che potrebbe risalire al V secolo. Questo lo renderebbe il monumento più antico di tutto il comprensorio cervese. Ma non solo. "Abbiamo trovato muri bianchi molto spessi e abbiamo deciso di non lavorare in profondità ma in estensione. Il risultato è il ritrovamento di un grande edificio con una facciata, un muro perimetrale nord e uno sud. Attorno, numerose sepolture ma anche decorazioni e pavimentazione in lastrine – spiega il prof. Andrea Augenti, direttore scientifico degli scavi. Per ora resta una ipotesi, ma con diversi elementi a sostegno, che ci possono far supporre di trovarci di fronte ai resti di una grande cattedrale a doppia navata, unica nel ravennate, antecedente a Cervia Vecchia. Si tratterebbe quindi dell’edificio più antico della città. Al momento possiamo fare ipotesi ma il dato certo è che si tratta di un edificio che per un periodo ha anche convissuto con Cervia Vecchia, che invece sì, era un aggregato urbano".

Inoltre, "abbiamo poi ritrovato rarissimo un sigillo di piombo, della fine del XII secolo, raffigurati San Paolo e Pietro e sul retro l’indicazione con il nome di Papa Clemente III. Sigilli di questo tipo non sono comuni, sono i sigilli che accompagnavano i documenti ufficiali della chiesa e quindi che qui ci sia stato un archivio vescovile del vescovo di Cervia è plausibile. Dunque questo edificio ha una lunghissima vita che va, quantomeno, dal V al XII secolo. Ora gli scenari, anche per le prossime zone da analizzare sono diverse. La ricerca dell’abside, materiali utili per le datazioni fino ad altri edifici. Insomma, la scoperta è davvero enorme". Che si tratti di una cattedrale è ancora presto per confermarlo con certezza ma i rapporti stretti con la chiesa di Roma sono certamente dato consolidato così come il forte legame con le saline. Infatti, la presenza delle Saline sarebbe stata determinante nella scelta della costruzione dell’edificio, e di quelli eventualmente presenti attorno. Ora, si attende con grande curiosità la prossima campagna di scavi che sta lentamente generando grande interesse di pubblico e una seria ipotesi di valore turistico per la città. Le ricerche sono condotte dal Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna.

Ilaria Bedeschi