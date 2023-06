Al Rasi arriva 'Tante storie per giocare', spettacolo per bambini ispirato a Gianni Rodari

Alle 19, al Rasi andrà in scena lo spettacolo per bambini ‘Tante storie per giocare’, realizzato da Drammatico Vegetale insieme a Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez. Una narrazione in musica ispirata a tre racconti contenuti nell’omonima opera di Gianni Rodari. Musiche e sonorizzazioni dal vivo introdurranno i piccoli spettatori nelle trame de ‘Il tamburino magico’, ‘Pinocchio il furbo’ e ’Taxi per le stelle’. Per bimbi dai 5 anni, lo spettacolo, di 40 minuti, terminerà con un picnic in giardino. Biglietti a 5 euro,info 0544-36239.