Al Rasi il doc su Pupi Avati

Dopo l’opening night al teatro Alighieri con la proiezione del film ‘Il Fantasma dell’Opera’, entra nel vivo la programmazione della XXIII edizione del Ravenna Nightmare Film Festival, spostandosi al Teatro Rasi di via di Roma, che ospiterà tutti gli eventi della manifestazione. Oggi è in programma la proiezione dei primi due film. Alle 18 si apre una nuova sezione del Festival, introdotta quest’anno: il concorso nazionale lungometraggi, con l’istituzione del Premio Metalupo al miglior lungometraggio. Una scelta che nasce dal desiderio di sostenere e valorizzare il cinema italiano di genere, un settore che negli ultimi anni sta crescendo e conquistando sempre più spazio e riconoscimento. Ad aprire la sezione, domani alle 18, sarà ‘Blooming death’ di Luca Fabiani, Italia, 2025, 90’: un assassino in fuga trova rifugio nella casa isolata di due giovani e seducenti sorelle, una delle quali però non è ciò che sembra. Quello che pensava un nascondiglio sicuro trasformerà il cacciatore in una preda. Seguirà un incontro con il regista Fabiani.

Il secondo appuntamento è in programma alle 21, ed è un’anteprima assoluta (all’interno della sezione Showcase Emilia Romagna). Si tratta di ‘Pupi Avati. che cinema la vita’ di Mauro Bartoli & Lorenzo Stanzani, Italia, 2025, 90’; un ritratto intimo e corale del cinema di Pupi Avati. In questo documentario, il regista bolognese si racconta direttamente alla macchina da presa, intrecciando frammenti di vita privata, ricordi, amori, ossessioni e il suo percorso creativo.