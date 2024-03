Al Rasi si ride in dialetto

Si ride in dialetto oggi pomeriggio, per passare un po’ di tempo in maniera spensierata.

Infatti alle 15.30 al teatro Rasi di Ravenna, per la rassegna ’Ritroviamoci al Rasi’ promossa da Capit, il Gruppo Teatrale San Severo di Ponte Nuovo, una solida realtà del teatro dialettale romagnolo, sarà in scena con una commedia in tre atti di Romano Comandini. Si tratta di ’È carburênt!’, per la regia di Giuliana Camorani.

La trama? Siamo nella sala d’attesa dell’ambulatorio del dottor Gioacchino, medico di base di un piccolo sobborgo di periferia. Qui, tra una visita e l’altra, si alternano pazienti che diventeranno i protagonisti della vicenda e il medico, complice degli eventi. che si susseguono con incalzare allegro, sarà l’artefice di un finale imprevedibile per tutti.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso la biglietteria del teatro Rasi in via di Roma 39 a Ravenna un’ora prima dell’inizio dello spettacoli, ma anche online sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e

imolese.