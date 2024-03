Al Rasi tutto esaurito per Marco Baliani

Marco Baliani torna protagonista de ’La Stagione dei Teatri’ stasera al Rasi di Ravenna: appuntamento alle ore 21 con lo spettacolo ‘Una notte sbagliata’.

Si apre il sipario sul palcoscenico e la storia comincia così: un uomo porta fuori il cane, in una periferia che gronda emarginazione lo attende l’assurdo, raccontato dall’attore e drammaturgo Baliani con un monologo serrato. Non è la cronaca di uno dei tanti episodi di accanimento contro la diversità, di cui sempre più spesso siamo testimoni, ma la volontà di mettere il dito dentro le pieghe nascoste della psiche, delle pulsioni, delle indicibilità. E Baliani lo fa con la costruzione di un linguaggio che esce dal contesto narrativo e apre il flusso delle parole ad altri scenari, in un ’mosaico psichico’ che sposta di continuo il nodo della vicenda, costringendo lo spettatore non solo a viverla emotivamente, ma anche a farsene carico.

Per gli abbonati alla ’Stagione dei Teatri’ l’ingresso è di 10 euro. Al momento i biglietti sono esauriti, ma verrà organizzata una lista d’attesa a partire da un’ora prima dello spettacolo (info: 0544-30227 aperta oggi dalle 16 alle 18 e da un’ora prima di ogni evento).

La regia dello spettacolo è a cura di Maria Maglietta, scene, luci, video di Lucio Diana, paesaggi sonori nelle mani di Mirto Baliani, disegni dello stesso Marco Baliani. È una produzione Marche Teatro.

Marco Baliani sarà inoltre protagonista dello spettacolo ’Frollo’, sempre nell’ambito de ’La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole’, che andrà in scena domenica alle ore 16 al teatro Socjale di Piangipane in via Piangipane 153. La rappresentazione, consigliata dai 6 anni fino ad un pubblico adulto, narra la storia di un bambino di pan pepato che - per fermare il vorace figlio del Re, che sta mangiando a pezzetti tutto il paese - parte alla ricerca di una sostanza magica in grado di placare la fame. Una delicata metafora della nostra società dei consumi, pronta a divorare ogni cosa, raccontata da un maestro della narrazione.

‘Frollo’ è uno spettacolo di Mario Bianchi e Marco Baliani, con la regia dello stesso Baliani, produzione Casa degli Alfieri soc. coop. Ingresso 5 euro, info. 0544-36239.