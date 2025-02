Al Redino le ultime opere idrauliche. Poi un nuovo parco per la città

Bagnacavallo: presto un nuovo parco in città. Sono stati di recente affidati dal Comune i lavori per il completamento della laminazione dell’area del Redino a Bagnacavallo, che prevedono due interventi principali: il primo riguarderà la realizzazione delle ultime opere idrauliche necessarie per la piena funzionalità della vasca di laminazione, il secondo sarà invece finalizzato a trasformare l’attuale area verde in un parco pubblico fruibile da tutta la cittadinanza.

In particolare, le opere idrauliche consisteranno sia nel risezionamento del canale Redino al fine di aumentarne la capacità di scolo che nell’implementazione dell’impianto di sollevamento della vasca di laminazione per consentire un suo più rapido svuotamento a seguito di forti precipitazioni.

Per quanto riguarda l’area verde, è prevista la realizzazione di percorsi ciclopedonali che saranno arricchiti da diversi arredi e dalla piantumazione di oltre cento alberi e arbusti autoctoni.

Il costo complessivo delle opere è di 830mila euro, interamente finanziati da un contributo ministeriale ottenuto dal Comune di Bagnacavallo grazie alla partecipazione a un bando per la “messa in sicurezza degli edifici e del territorio”.

I lavori, che partiranno entro la primavera, saranno eseguiti dall’impresa edile Mattei di Verucchio.

"Con queste opere – osserva l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – arriviamo a conclusione del percorso avviato anni fa che ha permesso di mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico la zona sud-est dell’abitato di Bagnacavallo, che nel corso degli anni ha subito frequenti allagamenti.

Inoltre la nostra amministrazione sta portando avanti, con il supporto del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e di Hera, ulteriori progetti per la risoluzione delle criticità idrauliche di altre zone di Bagnacavallo, alcuni dei quali già candidati ad altrettanti bandi per l’ottenimento delle risorse necessarie all’esecuzione dei lavori". Soddisfazione anche per l’assessore all’Ambiente Fabio Bassi.