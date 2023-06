Al Ridotto il libro di Maggiani e Valla

Posti limitati per la presentazione del libro ’Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato’, con scritti e fotografie di Nicoletta Valla e Maurizio Maggiani, che si terrà mercoledì 21 giugno alle 18.30 al Ridotto del teatro Masini. L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione all’indirizzo internet https:speciale.quotidiano.netpresentazione-libro-romagna. Il libro è in edicola con Il Resto del Carlino a 5 euro. Tutto il ricavato del volume sarà devoluto in beneficenza. Il libro si può acquistare anche su Qn Store (store.quotidiano.net).

Alla presentazione interverranno i due autori, il sindaco Massimo Isola, la direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Luce!, Agnese Pini, Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e Davide Pastore di Banca Ifis, che ha sostenuto la realizzazione del volume.