Al rione Verde c’è il primo palio dell’Acqua

IAppuntamento speciale questa sera alle 21 nella sede del rione Verde in via Cavour a Faenza. n occasione delle settimane del Niballo, infatti, si terrà il primo Palio dell’Acqua. I partecipanti sceglieranno un mezzo senza motore e si scontreranno con un antagonista per arrivare velocemente al bersaglio. Lo sconfitto, come succedeva nel palio storico, verrà annegato da uno scroscio d’acqua posizionato in alto lungo il percorso. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare il numero di cellulare 351.7865635 o presentarsi la sera stessa.