Al ristorante con la pistola "Tentava un’estorsione" Ma i titolari lo pestano

"Se non mi dai i soldi della mia ragazza ti sparo". Frasi che il 32enne albanese Seit Lushi, con precedenti, avrebbe pronunciato all’indirizzo di un ristoratore, entrando nel suo locale alle Bassette con la pistola (finta) infilata nei pantaloni, mostrandone il calcio pur senza mai estrarla. A quella sortita, che risale alla sera del 17 febbraio 2015, il ristoratore e il figlio si erano avventati su di lui, prendendolo a calci e pugni. A presentargli un ulteriore conto salato, ieri, è stato il Tribunale collegiale – presidente Cecilia Calandra, a latere Federica Lipovscek e Cristiano Coiro – che ha condannato il 32enne a tre anni per tentata estorsione. La Procura, col Pm Monica Gargiulo, chiedeva un anno in più, contestandogli il movente di quel blitz nel farsi consegnare una somma di denaro, imprecisata, quale aumento alla liquidazione già percepita dalla ex fidanzata dell’albanese, che in quel locale lavorava. Al ristoratore, parte civile con la tutela dell’avvocato Polverini, sono stati riconosciuti anche 5000 euro di risarcimento più 4000 di spese legali. L’imputato, sentito in aula prima della sentenza, aveva offerto una diversa versione dei fatti. Quel giorno – ha detto – era stato contattato dalla sua ex su facebook e i due si erano visti in un bar sulla Molinetto. Qui avevano notato il ristoratore, nonché datore di lavoro della ragazza, che a proprio dire lo perseguitava.

Lo stesso avrebbe avvicinato l’albanese, che conosceva come ex cliente, col pretesto di un affare di lavoro da concretizzare in Albania. Ma al pomeriggio l’imputato sarebbe stato raggiunto da una telefonata anonima, riconoscendo la voce del ristoratore che lo avrebbe minacciato di morte se non fosse riuscito a far togliere la denuncia che la barista aveva fatto nei suoi confronti. Denuncia che, in realtà, sarebbe stata fatta solo successivamente. Il difensore, avvocato Nicola Casadio, chiedeva di riqualificare il reato in minaccia aggravata: "Indubbio il fatto che abbia mostrato la pistola, ma non per rivendicare una somma di denaro per la ex fidanzata, ma per lavare l’affronto di una minaccia di morte da parte del ristoratore".