Al Socjale di Piangipane il tributo ai Genesis della Dusk-e Band

Una serata per omaggiare la band che per due volte ha reinventato la musica britannica e non solo: i Genesis.

La Dusk-e Band rende tributo stasera al Teatro Socjale di Piangipane al genio di Peter Gabriel, Phil Collins e Steve Hackett ripercorrendo i successi prog e pop della band britannica, attiva dal 1967 fino alla fine del secolo. Fondati fra le sale della Charterhouse School, i Genesis si ritagliarono prima un cospicuo seguito nella scena prog britannica, per poi virare fra gli anni ’80 e ’90 verso un sound più pop. Da ’Selling England by the Pound’ a ’Duke’, senza dimenticare ’The Lamb Lies Down on Broadway’: un vero viaggio senza tempo nella storia della musica. L’apertura delle porte è prevista alle 20.30, mentre il concerto prenderà il via alle 21.30. Nella pausa i cappelletti del Socjale.