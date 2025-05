Al Socjale il ’Gran Galà d’Opera’. Sul palco il Coro Lirico Calamosca

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno al Teatro Alighieri, il “Coro Lirico Renzo Calamosca città di Ravenna” ripropone questa sera, (ore 21), al Teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153), il “Gran Galà d’Opera” con un repertorio dedicato in massima parte a Giuseppe Verdi. Con la direzione di Etsuko Ueda e accompagnati al pianoforte da Fabizio Di Muro si esibiranno cinque bravi solisti: il soprano Dorothee Kock, il mezzosoprano Alina Behning, il soprano Natalia Krasovka, il tenore Paolo Gabellini, il baritono Gianandrea Navacchia e il soprano Ilaria De David.

Nato nel 1994 e composto da una quarantina di “voci”, il Coro Calamosca da tempo promuove la “Pratica del Canto lirico in Italia”, una manifestazione iscritta nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, con concerti organizzati nei principali teatri della Romagna.

Il coro è intitolato al maestro Renzo Calamosca che sicuramente molti ravennati ricorderanno per averlo avuto come maestro di musica alle scuole elementari negli anni Quaranta e Cinquanta. Nato a Imola nel 1910, fondò a Ravenna nel 1943 la “Società amici della musica” e per tanti anni è stato il direttore artistico del Festival internazionale d’organo, la famosa manifestazione nata nel 1961 e che oggi purtroppo non fa più parte degli eventi che un tempo caratterizzavano l’estate musicale ravennate.

Storico della musica, pubblicò nel 1935 “Musicisti ravennati nei secoli scorsi” e nel 1946 scoprì nell’Archivio arcivescovile di Ravenna lo spartito della “Messa a voci da uomo e orchestra” che Gioacchino Rossini compose a soli sedici anni e diresse nel 1908 in San Giovanni Battista in occasione della festa di Santa Teresa. Anche suo padre Giuseppe, che si diplomò a Pesaro con Pietro Mascagni, fu un valente musicista. Organista della nostra cattedrale, direttore della “Schola Cantorum”, nel 1921 organizzò a Sant’Apollinare Nuovo alcuni concerti in occasione del centenario dantesco.

Al maestro Renzo Calamosca è stato dedicato nel 2010 un giardino nella zona di via Rotta e il prossimo anno, in occasione dei quarant’anni della morte, avvenuta il 28 agosto 1986, si potrebbe pensare di organizzare qualcosa per tener viva la memoria di questa benemerita famiglia ravennate che tanto ha dato nel campo della musica. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Ingresso: 12 euro.

Franco Gàbici