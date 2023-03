Al Socjale il jazz incendiario di Donald Harrison

Questa sera alle 21.30 (apertura porte alle 20.30), si esibirà al Teatro Socjale di Piangipane il Donald Harrison quartet, in via Piangipane 153. Donald Harrison è considerato un maestro del jazz. Fresco vincitore del NEA Jazz Master Award, muove i primi passi musicali a New Orleans, vera culla del Jazz, fino a diventare uno dei sassofonisti più stimati al mondo tanto da vantare collaborazioni con Miles Davis, Eddie Palmieri, Billy Cobham fino al leggendario rapper The Notorious BIG. Il suo stile ha influenzato il jazz moderno e lo ha reso uno dei jazzisti di culto nel panorama moderno. Il concerto vedrà Donald Harrison accompagnato da una line-up dinamica (piano, basso, batteria) che rende la serata assolutamente imperdibile.