Al Socjale la favola di Thioro

Alle 16 di oggi al teatro Socjale di Piangipane per ’La Stagione dei teatri-Famiglie e scuole’ è in programma lo spettacolo ’Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese’, rivolto a bambini dai 5 anni in su (ingresso unico a 5 euro, i biglietti sono in vendita anche su ravennateatro.com).

Si tratta di una rappresentazione nata in Senegal nel solco della relazione delle Albe con Diol Kadd e gli attori legati a Mandiaye N’Diaye. Mettendo in cortocircuito la fiaba europea di Cappuccetto Rosso con la tradizione africana, ’Thioro’ vede in scena gli attori e musicisti Adama Gueye, Fallou Diop, Andrea Carella. Un viaggio dal ritmo pulsante, che grazie all’intreccio di lingue, strumenti e immaginari, porterà ogni spettatore alla scoperta non del bosco, ma della savana, e all’incontro non con il lupo, ma con Buky la iena. La rassegna Famiglie e Scuole conta una trentina di spettacoli rivolti ad età diverse. Dal nido alla secondaria di primo e secondo grado i bambini e i ragazzi vengono coinvolti in percorsi che, in alcuni casi, prevedono anche una partecipazione attiva.

Compagnie provenienti da tutt’Italia si alternano in scena portando storie vincitrici di premi prestigiosi che aiutano i piccoli ad acquisire importanti strumenti di crescita. In molti spettacoli sono inoltre presenti musicisti e musiciste, aspetto che contribuisce a cementare il legame con il mondo del teatro attraverso una lingua universa.