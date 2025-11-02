Al Socjale omaggio a Spadoni. I suoi versi letti da artisti e amici

Appuntamento da non perdere quello di martedì 4 novembre alle ore 21, per la rassegna ’Al Socjale’ organizzata da Ravenna Teatro. Si tratta infatti di una serata dedicata al poeta Nevio Spadoni una serata di dialogo e ascolto a cura del giornalista letterario di Rai Radio3 Graziano Graziani, in cui accanto al protagonista della serata ci saranno diverse voci di poeti, amici, attrici e attori del territorio, che interpreteranno alcuni frammenti delle sue opere: Riccardo Pinza, Ferruccio Guadagni, Lorenzo Mariani, Martin Snidaro, Christian Ravaglioli, Gianni e Maria Chiara Parmiani, Lorenzo Carpinelli e tanti altri.

Nato a San Pietro in Vincoli, nella campagna ravennate, in una famiglia di mezzadri, Spadoni fin da giovanissimo scrive versi, intrecciando la sua vocazione a scrivere poesia con l’insegnamento della filosofia nei licei di Ravenna, dove si trasferisce dopo l’Università. Voce poetica profondamente radicata nella nostra terra, la Bassa Romagna, di cui ha saputo cogliere l’anima più autentica, il suo peculiare stile mescola lessico quotidiano e lampi di verticale intensità. La sua non è una poesia celebrativa, ma una lirica asciutta e a tratti cruda, che osserva e racconta con profondità il visibile e l’invisibile. Nel corso della serata a lui dedicata, a tessere il dialogo tra racconto e ascolto sarà Graziano Graziani, scrittore, critico, giornalista letterario, autore di romanzi e sonetti, traduttore e curatore per il pubblico italiano di alcune delle poesie della poetessa portoghese Florbela Espanca.

Ingresso unico 5 euro; biglietti in vendita su ravennateatro.com, al Rasi (giovedì 16-18) e al Teatro Socjale da un’ora prima dello spettacolo. Informazioni Ravenna Teatro al seguente numero di telefono: 333/7605760.