Al Socjale omaggio a Vasco

"Onesto e sincero" così si definiscono, come tributo al grande Vasco, i BlaSconVolti che da 15 anni trasmettono nei propri concerti emozioni e divertimento attraverso appunto il repertorio leggendario della più grande rockstar italiana, senza però mai perdere la propria inconfondibile unicità. La band suonerà questa sera al Teatro Socjale, in via Piangipane 153, a Piangipane.

"È un grande onore portare il nostro spettacolo celebrativo per questi primi incredibili 15 anni di attività in questo storico teatro della nostra città – dice il frontman della band, Marco Castelvetro – tutto lo staff del Teatro Socjale ci ha già accolto con grande entusiasmo e grazie all’organizzazione coordinata di Relive Eventi e Officina della Musica l’evento non può che essere un successo".

Continua il cantante: "Come sempre avremo l’onore di condividere il palco con Mimmo Camporeale, storico tastierista di Vasco e della Steve Rogers Band che, con la sua esperienza diretta, coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo unico"".

In conclusione "lo show è pronto e ricco di soprese, vi aspettiamo stasera al Socjale per festeggiare insieme!".

Info e biglietti contattando il numero di 333/5604711 e sul circuito Vivaticket. Ingresso 15 euro. Si comincia alle 21.