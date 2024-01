Al Socjale, un 2024 tra folk e swing

Prende il via il prossimo 26 gennaio la seconda parte della 34esima stagione del Teatro Socjale di Piangipane che prevede 10 spettacoli di qualità fino al 29 marzo. Grazie all’infaticabile lavoro dei volontari, il Socjale è diventato un punto di riferimento del territorio grazie al felice connubio tra cultura, spettacolo e solidarietà. Il cartellone predisposto dal direttore artistico Filippo Padovani presenta proposte nazionali, caratterizzate da nomi di prestigio del panorama musicale italiano come i Modena City Ramblers e Simona Molinari e dello swing internazionale con il grande ritorno di Ray Gelato e The Giants. E anche graditi omaggi con le serate dedicate a Lucio Dalla con Lorenzo Campana, a Ivan Graziani con i figli Filippo e Tommy e a Neil Young con Cristiano Godano & Asso. Il 26 gennaio alle 21.30, si ricomincia con il leggendario gruppo emiliano, i Modena City Ramblers che presentano l’ultimo album di inediti, ‘Altomare’. Undici nuove canzoni che hanno visto la partecipazione di artisti quali Ian Anderson e i Punkreas. Ben quattro gli appuntamenti del mese di febbraio. Si inizia il 2 con ‘Journey Through The Past’, l’omaggio a Neil Young – il menestrello canadese – di Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Alessandro Asso Stefana (Vinicio Capossela, Guano Padano). L’11 ritorna il padrino dello swing, Ray Gelato, accompagnato dalla sua fedele band The Giants, pronto per fare ballare il pubblico con celebri canzoni dagli anni Venti e fino agli anni Cinquanta. Spazio al musical irriverente ‘Calzini Horror Picture Show’, ispirato alla storia dei promessi sposti Brad e Janet, interpretato dalla compagnia Calzini Spaiati. Il 23, per la prima volta al Socjale, arriva l’Enri Zavalloni Quintet capitanato da Zavalloni, il duca dell’Hammond, con lo spettacolo di ‘Groovie Extravaganza’ tra brani originali e cover storiche a cui è impossibile resistere. Ben 5, infine, gli spettacoli di marzo. A partire dall’omaggio a Dalla di Lorenzo Campani, una delle voci più incredibili del panorama contemporaneo, accompagnato da Andrea Morelli, Mimmo Camporeale, Bruno Farinelli e Daniele Nieri, l’1. Spazio poi al Simona Molinari Trio l’8 per una serata pop jazz, e all’omaggio a Ivan Graziani da parte dei Filippo e Tommy, insieme a Francesco Cardelli, Stefano Zambardino e Ricky Cardelli, il 15. Sette giorni dopo Mirco Mariani presenta il nuovo progetto solista ‘Il parcheggiatore di sommergibili’, mentre il 29 marzo la chiusura è affidata ai J Bees accompagnati dal bassista Faso, direttamente da Elio e le Storie Tese. Da segnalare che venerdì si terrà il recupero del concerto di Tricarico, saltato per indisposizione dell’artista il 15 dicembre, mentre il 12 Guana Padano. Ingresso riservato ai soci Arci. Nell’intervallo dello spettacolo, non mancheranno gli imperdibili cappelletti del Socjale.