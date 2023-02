Al teatro Alighieri Carnevale degli animali

L’Associazione Mariani per favorire la partecipazione ai concerti delle famiglie, i ragazzi e i bambini coi loro genitori, quest’anno fa l’esperimento di aprire l’Alighieri nel pomeriggio, organizzando tre concerti di ’Ravenna Musica’ di domenica pomeriggio con inizio alla ore 15.30 (invece che alle 21 come negli altri casi). Il primo si svolgerà oggi e proporrà la grande fantasia zoologica de Il carnevale degli animali di Camille Saint–Saens preceduto dalla suite da concerto Pulcinella di Stravinskij. Dal suo balletto con canto in un atto ’Pulcinella’, Stravinskij trasse nel 1922 una suite da concerto, in cui le voci sono sostituite dagli strumenti.

’Il carnevale degli animali’, scritto da Saint-Saens nel 1886 per due pianoforti e piccola orchestra, si caratterizza per la brillantezza della scrittura, piena di verve e humour.

È composto da 14 brani, ognuno dei quali si riferisce a un animale. Dal leone alla gallina, dall’elefante alla tartaruga, dal canguro ai pesci, dal cucù alla scimmietta, dagli asini al cigno; ma anche animali particolari come gli emioni (asini selvatici velocissimi). Gli animali sono anche un’ironica carrellata di ritratti e caricature di personaggi dell’ambiente musicale parigino dell’epoca, tratteggiati con straordinario acume.

Lo spettacolo si avvale dei testi del poeta ravennate Nevio Spadoni e a eseguire il programma sarà l’Orchestra LaCorelli, diretta da Jacopo Rivani.

Straordinaria e massiccia sarà la partecipazione dei giovanissimi allievi della Scuola San Vincenzo de’ Paoli, che dai loro posti in teatro interagiranno con i brani esibendo piccole maschere e forme colorate.

Gli altri due concerti pomeridiani si terranno il 26 febbraio con l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani e il 2 aprile con il Quartetto Guadagnini insieme al pianista Louis Lortie.