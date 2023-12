Al teatro Alighieri concerto benefico per Ior e Oncologia Giovedì al Teatro Alighieri, un concerto lirico-sinfonico benefico per raccogliere fondi per lo Ior e l'oncologia di Ravenna. Protagonisti: il celebre tenore turco Deniz Leone e il direttore d'orchestra Alfredo Stillo. Programma di ouverture ed arie d'opera. Biglietti su teatroalighieri.org.