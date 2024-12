Al teatro comunale concerto dei ragazzi della scuola ’Rossini’

Per celebrare il Natale la scuola di musica Gioachino Rossini di Cervia organizza quattro concerti al teatro comunale. Quattro appuntamenti per assistere alle esibizioni dei 120 allievi della scuola, che proporranno al pubblico brani pop, classici e della tradizione natalizia. L’ingresso agli eventi è libero e non richiede la prenotazione. Il primo concerto si terrà oggi alle 21 e porterà sul palco il Coro Ruben insieme alle classi di canto pop, solfeggio e pianoforte. Gli appuntamenti proseguiranno domani, martedì 17 e lunedì 23 dicembre alle 17.30.