Al teatro concerto jazz e scambio di cibo per ’Cervia social food’

Questa sera alle 21 il teatro comunale ospiterà il concerto dell’Adriatic Dixieland Jazz Band. Gli otto artisti della band doneranno una serata indimenticabile per un nuovo progetto di Cervia e di Cervia social food. la cucina popolare, denominata ’Cucinasorriso’. Si tratta di un’occasione particolare, una sorta di concerto baratto, per il quale non occorre acquistare un biglietto, ma si accederà in teatro solo portando alimenti, che saranno donati alla cucina popolare, dove verranno poi cucinati per gli ospiti. Prenotazioni: 3343298097