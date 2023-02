Al Teatro Rasi appuntamento con ’Parole per la pace’

Giornata importante, quella di oggi, per l’Associazione nazionale vittime civili di guerra, che ha organizzato al teatro Rasi l’appuntamento ’Parole per la pace’, alla quale parteciperanno studenti e autorità. Dopo l’inno di Mameli (ore 9), la mattinata entrerà nel vivo. Da segnalare la relazione del direttore dell’Istituto storico della Resistenza Giuseppe Masetti ’La storia dovrebbe insegnare: le vittime civili di ieri e di oggi’ e il dibattito per la pace curato dal docente universitario Alberto Malfitano. Chiuderà i lavori alle 12.20 Mario Matteucci, presidente Anvcg - sezione di Ravenna.