Al teatro Rasi due giorni ’Tra Teatro e Cinema’

Questa sera e sabato 22 febbraio Ravenna Teatro organizza al teatro Rasi ’Tra Teatro e Cinema’, due serate di incontri e proiezioni all’insegna della stretta relazione che intercorre tra le due arti. La serata di oggi inizierà alle 20 e vedrà il regista Mario Martone (nella foto) in dialogo con Cristina Piccino e Luca Mosso. Verrà proiettata la pellicola del regista napoletano dal titolo Teatro di Guerra (produzione Teatri Uniti, Lucky Red, durata 113’), ambientata a Napoli nel 1994. La trama racconta la storia di un gruppo di attori di teatro che, durante la guerra civile jugoslava, sceglie di mettere in scena una rilettura del testo di Eschilo ’I sette contro Tebe’ e di portare lo spettacolo a Sarajevo assediata come atto di solidarietà culturale.

Sabato 22 febbraio la serata inizierà a partire dalle 18 e sarà dedicata ad una tra le figure più controverse del Novecento teatrale, Carmelo Bene. Il dialogo sarà tra Clemente Tafuri e Matteo Marelli. Si potrà assistere alla visione del film La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Carmelo Bene con Valentina Beotti, Margherita Fabbri, Daniela Paola Rossi. La pellicola, attraverso le parole del protagonista della neoavanguardia teatrale italiana, si addentra nel paradosso dell’irrappresentabilità, evocando i grandi temi della filosofia ispirati da Schopenhauer, Nietzsche e Giorgio Colli tra gli altri. Successivamente, altre proiezioni dalle 21.

Ingresso 1 proiezione 5 euro. I biglietti si possono acquistare sul sito ravennateatro.com e da un’ora prima dell’evento. Informazioni Ravenna Teatro 0544 36239.