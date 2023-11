Al teatro Rasi il reading ’Discorso delle Dorotke’

Tolja Djokovjc e Aura Ghezzi sono tostacarusa. La loro poetica, in dieci anni di lavoro nel teatro e nel cinema, si pone alla ricerca di un linguaggio ibrido e in movimento, che in ’Discorso delle Dorotke’ si esprime in un viaggio poetico e crudo intorno al tortuoso tema dell’essere sorelle, a partire dalle fiabe popolari. Il reading per due sorelle apre gli appuntamenti teatrali di Fèsta – rassegna multidisciplinare a cura di E Production – questa sera alle ore 21 al Teatro Rasi di Ravenna. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 (under 30 e over 65).