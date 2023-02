Al teatro Rossini la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni

La Cavalleria Rusticana, la prima e più popolare opera di Pietro Mascagni, sarà messa in scena al Teatro Rossini oggi alle 17. Ritorna l’iniziativa del Circolo Lirico Verdi di Lugo che porta a teatro il melodramma tratto da Verga e rappresentato per la prima volta a Roma nel 1890.Nella storia di amori e vendette ambientata in Sicilia, Santuzza è interpretata dal mezzosoprano Claudia Marchi, Turiddu dal tenore Alessandro Goldoni, Alfio dal baritono Massimiliano Fichera, Lola dal soprano Rebecca Pieri e Mamma Lucia dal contralto Diana Turdoi.