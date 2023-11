Al teatro Socjale serata a tutto jazz

Due tra le figure di spicco del jazz contemporaneo si divideranno il palco del Teatro Socjale di Piangipane per trasportare il pubblico attraverso le rarefatte atmosfere dello smooth jazz. Gianni Vancini, sassofonista, considerato “l’ambasciatore italiano del jazz contemporaneo” è da anni abituato a risiedere ai vertici delle classifiche jazz in Europa e negli Usa, pur mantenendo anche una vocazione pop (collabora in pianta stabile con Umberto Tozzi, Raf, Marco Masini). Sarah Jane Morris non ha bisogno di presentazioni: icona del jazz moderno, poderosa voce dalle radici soul, una collaborazione con i Communards che è già storia e vincitrice di un Grammy Europeo.

Gianni e Sarah, accompagnati da una band d’eccezione, ripercorreranno i propri grandi successi rivisitati in chiave contemporary jazz. Lo spettacolo inizierà alle 21.30, con apertura del teatro - che si trova in via Piangipane 153 - alle 20.30. Nell’intervallo i cappelletti del Socjale.