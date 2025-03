Al Tecnopolo ricerche sul carbone vegetale biochair

Noi alunni della classe 3^C della scuola ‘Mattei’ ci siamo recati in visita al Tecnopolo di Marina di Ravenna, un centro di innovazione in cui ricerca, tecnologia e sostenibilità si uniscono per sviluppare soluzioni all’avanguardia.

La sede è stata fondata da un celebre imprenditore, Raul Gardini, che pensava che ogni azione ambientale o ogni attività economica dovesse essere svolta con un’attenzione particolare per l’ambiente; in questa sede, un tempo ‘Centro di Ricerca Montecatini’, si sono svolte ricerche su idrocarburi, subsidenza naturale, emissioni in atmosfera e molto altro.

La cosa che più ci ha interessato è stato scoprire che oggi il Tecnopolo si occupa del biochair, un carbone vegetale ottenuto da un semplice legno che viene carbonizzato in appositi forni con temperature che arrivano a 2000°C. Questo materiale può essere utilizzato come additivo negli alimenti per animali, come solvente nell’edilizia, e nella decontaminazione ambientale può fungere da filtro per la purificazione delle acque e del suolo, o può assorbire sostanze organiche maleodoranti.

L’esperta che ci ha guidato nel Tecnopolo ha eseguito un esperimento che aveva lo scopo di mostrare quale impatto sulla natura potrebbe avere il biochair se venisse usato in grandi quantità, come ad esempio ridurre l’inquinamento delle acque, assorbendo le sostanze inquinanti e nocive per l’ambiente.

Grazie a questa visita ho capito che la ricerca è fondamentale per il futuro del nostro pianeta.

Niccolò Simone, classe 3^C Scuola media ‘Mattei’

di Marina di Ravenna

Prof.ssa Alessandra Grilli