Al Tondo arrivano Rossi e Piludu

E’ uno spettacolo di strada declinato in chiave teatrale quello che andrà in scena oggi alle 16 alla sala polivalente del centro sociale ’Il Tondo’, per la rassegna ’Giro, giro tondo!’ (ingresso a 5 euro).

Giulia Rossi e Paolo Piludu sono autori e interpreti di ’Farabutti e Faraboloni’, per la regia di Gianluigi Meggiorin.

Un teatro di ’arte varia’, con numeri di magia comica, di prestidigitazione, di gag in stile puramente clownesco, scala da equilibrismo e personaggi creati con le diverse parti del corpo, che si prestano alla trasformazione. Lo scopo è giocare con le suggestioni del pubblico, scardinandone le aspettative grazie a parodie e trovate sceniche esilaranti.

I due attori giocano con l’idea del mago, del mentalista dallo sguardo duro e penetrante, affiancata da un’assistente vanitosa e stravagante.