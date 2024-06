Al via Accademia bizantina camp: "Le prenotazioni vanno a ruba"

Undici edizioni per l’Accademia Bizantina Camp, il campus estivo di alta formazione musicale organizzato da Accademia Bizantina che ha eletto Bagnacavallo come sua sede anche per festeggiare i 40 anni dalla fondazione, il 26 giugno prossimo. L’evento formativo, che attira un numeroso pubblico formato da ragazzi e ragazze fra gli 8 e i 16 anni, propone due turni nelle settimane comprese fra il 20 giugno e il 20 luglio. Lezioni di strumento, musica d’insieme, teatro e laboratori artistici compongono il complesso programma affrontato dagli oltre 70 frequentatori che hanno già aderito, provenienti da diverse regioni di Italia. Il primo turno dal 30 giugno al 6 luglio ha ancora qualche posto disponibile mentre le prenotazioni per il secondo di 10 giorni, dall’11 al 20 luglio, sono già chiuse anche se è possibile iscriversi alle liste di attesa. "Ormai il camp si è trasformato in una comunità di persone che godono di questa esperienza estiva – sottolinea Alice Bisanti, direttrice artistica del camp –. È un fiume che va avanti da solo. Da ottobre a gennaio pianifichiamo le attività e appena apriamo le iscrizioni i posti risultano già prenotati in 48 ore. Ci sono scuole che si mettono d’accordo, ragazzi che da 8 anni continuano a partecipare, famiglie che riescono a trovare posto per i figli solo dopo anni di tentativi grazie al ’click day’".

Quella dell’Accademia Bizantina Camp è una attività ’immersiva’ nella musica, nella doppia modalità non residenziale e residenziale all’interno dell’albergo Antico Convento di San Francesco, dove non trovano spazio cellulari o distrazioni. Entusiasta anche Paolo Ballanti, presidente dell’associazione Accademia Bizantina. "Il 2024 è un anno significativo per Accademia Bizantina – ha spiegato – che celebra proprio a Bagnacavallo i quarant’anni di attività con un concerto gratuito, su prenotazione, in programma sabato 22 giugno alle 19 al Teatro Goldoni. Il maestro Ottavio dirigerà l’ensemble in un viaggio musicale nella nostra storia". L’edizione 2024 dell’Accademia Bizantina Camp si avvarrà della collaborazione di docenti pluri-diplomati in Conservatorio o con titolo equivalente, esperti di didattica e attivi professionalmente nel loro settore di specializzazione. Come da tradizione ragazze e ragazzi saranno creatori e interpreti di uno spettacolo musicale che si terrà al termine di ogni turno. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune, si avvale del contributo del Lions Club di Bagnacavallo e ha il sostegno di Natura Nuova e Cofra Conad.

Monia Savioli