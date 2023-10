Al via corso per agente immobiliare

Il Cescot, scuola d’impresa della Confesercenti Ravenna-Cesena, organizza per il comprensorio ravennate un corso serale per ottenere l’iscrizione al Ruolo Agenti Immobiliari, preparatorio all’esame presso la Camera di Commercio.

Il corso è in partenza dal 20 novembre di quest’anno, ha una durata totale di 200 ore e si svolgerà in presenza presso la sede della Confesercenti in Piazza Bernini 7 a Ravenna, dalle ore 20 alle ore 23.

Il programma prevede approfondimenti su diverse materie oggetto d’esame fra cui: diritto, catasto, legislazione, locazioni commerciali, urbanistica e altre ancora.

Il superamento dell’esame e l’iscrizione al Ruolo ufficiale rende nota la garanzia di serietà e di adempimento degli obblighi di legge, soprattutto a contrasto di forme di abusivismo della professione di mediatore: il sindacato ANAMA della Confesercenti, che tutela gli agenti immobiliari associati, promuove la legalità nell’esercizio della professione che parte, innanzitutto, con la formazione e l’iscrizione regolare in Camera di Commercio.

Perciò è ancora più importante affidarsi a canali ufficiali di formazione per prepararsi all’esame e ad entrare come attori seri e accreditati nel mondo immobiliare. In questo modo, insomma, si potrà essere più credibili, proprio per aver seguito il percorso ufficiale.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi agli uffici Cescot di Ravenna in Piazza Bernini 7 o telefonare al numero 0544292711.