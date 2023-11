Al via i casting per ’La Stanza Indaco’

’La Stanza Indaco’, della scrittrice Costanza Savini, nata e vissuta a Bagnocavallo, ispira l’omonimo film girato a Bologna, in un ospedale cittadino. A produrlo è Genoma Films, per la regia di Marta Miniucchi. Il casting è cominciato nei giorni scorsi, le riprese sono previste tra febbraio e marzo. Una grande soddisfazione per Savini, autrice attenta a temi poco sondati, come la morte, attorno cui ruota la conoscenza di due giovanissimi. Nel libro, protagonisti sono Romeo, violinista e malato terminale, e India, che con lui condivide la stanza alla terapia intensiva del Sant’Orsola. Un testo scritto a quattro mani, con Gianfranco Di Nino, medico (edito nel 2017 per Il Ciliegio) in cui Savini ha voluto narrare la consapevolezza della morte in un adolescente.

Dettagli per casting: www.castingnews.eu.