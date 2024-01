Al via i lavori di riqualificazione al Parco Azzurro di via Testi

Dalla prossima settimana operai incaricati dal Comune inizieranno i lavori di riqualificazione del Parco Azzurro, fortemente danneggiato dall’alluvione del 16 maggio dello scorso anno. L’intervento si inserisce nel quadro dei lavori individuati per riportare le aree verdi allo stato antecedente agli eventi meteo che hanno sconvolto i nostri territori. Infatti dopo gli eventi alluvionali di maggio 2023 tra le aree fortemente danneggiate ci sono anche moltissime zone pedonali, aiuole e aree verdi, assieme alle tante attrezzature ludiche. Nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 13/2023, che disciplina il finanziamento per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più impellenti necessità legate alla viabilità, dopo la ricognizione di danni, il Comune ha individuato le aree del Parco Azzurro, in via Testi, Parco Verde (via Lesi), Parco Gatti (nella zona di via Cimatti), Parco Cola (via Calamelli)e Parco Liverani (nei pressi dello Skate Park), Parco Orti Renaccio e Parco Baden Powell (nell’Orto Bertoni) nelle quali intervenire urgentemente.

Gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria attraverso la rimozione della frazione colloidale venutasi a depositare dopo le alluvioni, in particolare lungo i percorsi che attraversano i parchi e i giardini; si interverrà poi nel terreno per ripristinarne il fondo e per la riparazione e messa in ripristino dei vialetti danneggiati. Inoltre, verranno effettuati interventi per ripristinare i livelli e il prato delle aiuole così da evitare che il terreno residuo torni sulla carreggiata rendendo i percorsi scivolosi. Nel Giardino Bertoni e nel marciapiede di via Lapi verranno realizzate infine nuove staccionate per delimitare le aree frequentate dai pedoni e le scarpate nonché tra la pista ciclabile e il parcheggio in via Renaccio.

Il crono-programma dei lavori prevede, dopo l’intervento nel Parco Azzurro, il proseguimento dell’intervento nei parchi Cola, Liverani, nell’area verde di via Renaccio e nel parco Baden Powel. Le attività relative alle aiuole e alle piccole aree verdi partiranno con interventi sulle vie Ballardini, Argnani e Renaccio per poi proseguire nella zona di corso Europa e via De Gasperi e in altre aree coinvolte dalle alluvioni. Il costo complessivo degli interventi ammonta a 470mila euro che trova copertura finanziaria nel bilancio del Comune di Faenza, nell’annualità 2023 e 2024, sul capitolo relativo "Alluvione - Ripristino percorsi in parchi e giardini" finanziato con contributo statale (fondi alluvione). "Con questo interventi – sottolinea l’assessore alle Aree verdi, Massimo Bosi – si inizia il lavoro di riqualificazione e pulizia di parchi cittadini".