Al via il bando per il Servizio civile universale

"I mesi di servizio civile sono una palestra vocazionale – afferma Davide Agresti, assessore al Welfare, Europa e Smart City del comune di Faenza – abbiamo visto centinaia di ragazzi trovare la propria strada; crediamo che sia una forma di politica attiva per i giovani". E infatti, il Servizio civile universale è un’opportunità unica per i giovani dai 18 ai 28 anni di contribuire concretamente al miglioramento della propria comunità, acquisendo competenze utili per il percorso personale e professionale. Sono quattro gli enti aderenti nel distretto di Faenza che partecipano al bando con numerosi progetti dedicati alla comunità, ai quali è possibile fare domanda entro le ore 14 del 18 febbraio. Dalla promozione culturale all’assistenza sociale, dalla sostenibilità ambientale all’educazione, i partecipanti vivranno dodici mesi dedicati non solo agli altri, ma anche alla propria crescita e formazione.

L’Unione della Romagna Faentina offre quattro posti per il progetto Giovani, cultura, musei e turismo sostenibile, incentrato sulla promozione culturale e turistica, e dodici posti con il progetto La cultura ti fa bene, dedicato alle biblioteche e alla promozione culturale. "È bello vedere la crescita dei ragazzi – dice Benedetta Diamanti, Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Sport e Politiche internazionali dell’Unione della Romagna Faentina – loro ci aiutano nei servizi, ma anche per noi è un investimento formativo, che offre opportunità".

È disponibile a Faenza un posto anche per il progetto YOUth&EU, finalizzato alla promozione dei valori europei e alla cittadinanza attiva. La Caritas propone tre posti con il progetto Semi di cittadinanza; quattro posti per Solidarietà come linfa e quattro per Curiamo comunità, che promuove attività educative e culturali per stranieri. Arci mette a disposizione due posti con il progetto La comunità educante in azione, volto a supportare persone con disturbi psicologici o psichiatrici. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII offre tre posti in Crescita della Resilienza in Emilia-Romagna 2025.

Un posto anche in AVIS e tre nella Croce Rossa Italiana. Saranno 25 ore settimanali per un compenso mensile di € 507,30. Sono previsti tre eventi informativi: 28 gennaio alle ore 19.30 presso il Teatro del Circolo parrocchiale di Brisighella per tutti i progetti sul territorio, 6 febbraio alle ore 17 presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza per i progetti dell’URF, 14 febbraio dalle ore 16.30 alle 18.30 presso il Centro per le Famiglie.

Caterina Penazzi