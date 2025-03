Al via il ciclo di incontri ’Pagine di scienza’

Domani prende il via l’edizione 2025 della rassegna ’Pagine di scienza’ organizzata dall’associazione Amici della Biblioteca Classense. Alle 17 infatti nella Sala Muratori di via Alfredo Baccarini 15 si svolgerà la prima conferenza dal titolo: ’Il futuro sta nei limiti. Gli ecosistemi ci insegnano come fare’. L’iniziativa sarà tenuta da Simonetta Tunesi, chimica ambientale, esperta di bonifica di siti contaminati e coordinatrice del ’Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale’.

Questi i prossimi incontri. Il 2 aprile, alle 17, ’I cambiamenti climatici e l’impatto sugli ambienti acquatici e la qualità delle acque marine’, relatore Attilio Rinaldi, biologo marino, già presidente del Centro Ricerche marine di Cesenatico.

Il 9 aprile, sempre alle 17, ’Approvvigionamento e gestione delle risorse idriche e idropotabili alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi alluvionali e franosi accaduti nel territorio romagnolo’, relatore Giannicola Scarcella, ingegnere dei Servizi Idraulici Integrati, direttore di Romagna Acque-Società delle Fonti.