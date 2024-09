Al via il corso per la qualifica di estetista

Presso FORMart, ente di formazione del sistema Confartigianato, sono aperte le iscrizioni al nuovo

corso di Qualifica di Estetista. Il corso, riconosciuto dalla Regione, rilascia una

qualifica spendibile in tutto il territorio italiano ed europeo, è rivolto a maggiorenni e non prevede competenze pregresse. Al termine di questo percorso biennale, previo superamento dell’esame previsto, per le corsiste qualificate sarà immediato l’accesso al mondo del lavoro, grazie alle sinergie messe in campo con tanti professionisti ed aziende del settore. Per informazioni è possibile contattare FORMart, Viale I. Newton, 78 a Ravenna - Tel. 0544.479811

info.ravenna@formart.it