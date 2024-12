Al via il lavoro sugli ambiti territoriali della caccia

Con la nomina del coordinatore provinciale prende il via definitivo del lavoro degli ambiti territoriali di caccia di Ravenna per i prossimi cinque anni. Un avvio caratterizzato da uno spirito unitario del mondo venatorio a seguito dell’accordo tra le due maggiori associazioni venatorie (Federcaccia e Libera Caccia). Un accordo che poggia su un progetto gestionale condiviso di valorizzazione della gestione faunistica, di rapporti costruttivi con il mondo agricolo e per la rivalutazione del ruolo sociale del cacciatore quale agente regolatore degli equilibri faunistici. Un progetto ambizioso che parte da quanto è stato fatto fino ad oggi ma pronto per le nuove e più impegnative sfide vista la complessità delle nuove emergenze del territorio e dell’equilibrio della biodiversità minacciata dall’aumento esponenziale di specie alloctone e di forte impatto.

Come associazione Libera Caccia siamo parte attiva di questo progetto, lo condividiamo e vi partecipiamo con l’assunzione della responsabilità esprimendo la presidenza dell’Ambito Territoriale di Ravenna 2. Abbiamo destinato a tale carica Paolo Forastieri, consapevoli delle difficoltà che incontrerà nella conduzione del consiglio di un Atc complesso ed articolato come il Ra2, ma siamo certi che anche in questo contesto metterà tutte le sue energie come ha fatto fino ad oggi con la gestione del Circolo Anlc di Ravenna. Proprio per questi motivi e per la consapevolezza che Paolo sarà fortemente impegnato in questo nuovo e decisivo ruolo, sarà avviato un percorso statutario per la sua sostituzione nella carica di presidente del circolo ravennate della Libera Caccia. In attesa del completamento di tale percorso e comunque in previsione del rinnovo totale degli organismi associativi previsto per la primavera del 2025, la responsabilità del circolo Anlc di Ravenna sarà assunta ad interim dal presidente provinciale. Auguriamo a Paolo Forastieri un buon lavoro e positivi risultati, avrà il nostro pieno appoggio come lo garantiremo agli altri due presidenti di Atc e al coordinatore, fieri di mantenere fede a quanto concordato per una rinascita faunistica del territorio provinciale e per valorizzare gli autentici valori dell’attività venatoria.

La presidenza provinciale Ravenna di Libera Caccia