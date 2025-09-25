Al via il processo per l’omicidio del macellaio

Gli imputati c’erano tutti e due in aula. Tranquilli, all’apparenza, pur dinnanzi a un’accusa alta e rotonda: omicidio pluriaggravato in concorso. Perché, nel processo partito ieri mattina davanti alla corte d’assise di Ravenna, è di questo che devono rispondere il 56enne ex vigile urbano manfredo Gian Carlo Valgimigli (avvocati Lorenzo Valgimigli e Alice Rondinini). E il 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell’allora compagna del coimputato (avvocato Luca Donelli). Al centro di tutto, la morte del macellaio 64enne Domenico Montanari dell’’Antica Macelleria Bandini’ di Faenza. Una storia nella storia quella del relativo fascicolo: perché dalla richiesta di archiviazione della procura respinta dal gip Janos Barlotti, si era arrivati a un’imputazione cotta.

Un’udienza breve quella di ieri nella quale la corte, presieduta dal giudice Giovanni Trerè (a latere la collega togata Antonella Guidomei), ha dato via libera alle liste dei testimoni (in totale più di 30) stilando un primo calendario udienze a partire da fine gennaio. Si comincerà con i testi dell’accusa naturalmente (pm Angela Scorza). Tra questi figurano investigatori della squadra Mobile ravennate, il socio e i dipendenti della macelleria faentina, varie persone a vario titolo legate al tentativo di vendita della casa di Montanari attraverso la mediazione dell’ex vigile urbano. E poi la dottoressa che per prima ispezionò la salma del 64enne arrivando a formulare a caldo la tesi del suicidio. Ma soprattutto verrà sentito l’ex compagno di cella del Valgimigli dalle cui rivelazioni aveva preso quota il contestato omicidio .

Da parte sua la difesa del 56enne ha nominato quale proprio consulente il medico legale Rafi El Mazloum il quale, sulla base delle carte (vedi referti e fotografie) sarà chiamato a esprimersi sulle cause della morte del macellaio. Quasi assente il pubblico in aula (tra i pochi, c’era la compagna del 56enne) per quello che rappresenta uno dei casi più intricati, e dunque interessanti, della storia della città manfreda e non solo. Basti pensare che quando la vicenda si era affacciata alle cronache locali - era il 25 luglio del 2019 -, lo aveva fatto sottoforma di suicidio: il Montanari del resto era stato trovato impiccato dentro alla macelleria della quale era contitolare. E il medico legale aveva stabilito che si era trattato di "asfissia meccanica" e che non c’erano segni di colluttazione.

A ritrovare il cadavere attorno alle 5.50 di quella torrida giornata d’estate, era stato proprio l’ex vigile urbano. Le indagini della squadra Mobile e gli accertamenti della guardia di Finanza, avevano puntato l’occhio di bue su un giro di prestiti a strozzo del 56enne al defunto macellaio: lo avrebbe cioè fatto indebitare per 300 mila euro a fronte di interessi di 30 mila al mese; uno scenario investigativo approdato a una condanna per morte come conseguenza di altro reato: l’usura appunto (l’imputato è ora libero con affidamento in prova ai servizi sociali). E il caso sembrava definitivamente chiuso: più materia da archivio di giornale che da indagine su cold case. E invece ecco il colpo di scena: a fine 2022 le parole di un pregiudicato per reati contro il patrimonio e per associazione per delinquere di stampo mafioso, avevano fatto decollare l’ipotesi omicidio. L’uomo si trovava nel carcere di Ferrara proprio mentre vi era detenuto pure il Valgimigli ricevendone un fiume di confidenze fissate in due ondate di dichiarazioni: 20 dicembre 2022 e 11 gennaio 2023. Tra i possibili dettagli del delitto venuti a galla, figuravano il tipo di corda usata per l’impiccagione, l’orario, il punto di ritrovamento del cadavere, le modalità dell’azione e perfino il movente. Pur a fronte di tali elementi, la procura nel gennaio 2024 aveva formulato richiesta di archiviazione (reiterata davanti al gip con richiesta di non luogo a procedere) ritenendo che i dettagli acquisiti non consentissero comunque di arrivare a una previsione di condanna. Dopotutto esistevano ipotesi alternative: il detenuto poteva avere ritoccato le sue parole per ottenere un permesso premio dal tribunale della Sorveglianza. O l’ex vigile urbano poteva avere millantato per accreditare il suo rango delinquenziale agli occhi di un pregiudicato di riguardo.

E invece no per il gip: il pregiudicato era credibile dato che aveva rivelato "agli inquirenti una serie di dettagli sulla morte del macellaio, taluni dei quali mai trapelati sulla stampa". Inoltre circa scena del crimine, erano stati forniti "alcuni particolari inquietanti": come il cellulare della vittima messo in carica: preoccupazione che, chi si vuole togliere la vita, non ha di certo. Stessa cosa per le chiavi inserite nella toppa dall’interno con la porta aperta e le luci spente. E ancora i piedi del defunto che toccavano il pavimento. Da ultimo i conoscenti del Montanari lo avevano descritto come persona genuina e solare, lontana anni luce da pulsioni autodistruttive: tanto più che doveva prendersi cura di una familiare disabile. Che dire poi della lettera inviata a ottobre 2019 dal Valgimigli, una volta uscito dal carcere, all’ex compagno di cella circa i conti da regolare con un’altra persona: a suo dire, gli avrebbe dovuto far fare "la stessa fine del macellaio" eliminato perché "si voleva rivolgere alle forze dell’ordine". E quella mattina per rendere la sceneggiata più credibile e "buttare fumo negli occhi alla polizia", il Valgimigli era tornato in divisa e aveva finto il ritrovamento del corpo. All’omicidio avrebbero partecipato anche altre tre persone, tra cui il coimputato. La difesa è però decisa più che mai a portare a casa il risultato: "Siamo del tutto sereni - aveva precisato all’ultima udienza l’avvocato Valgimigli -, il dibattimento chiarirà l’inverosimiglianza di questa storia, alla luce degli accertamenti scientifici e delle lettere lasciate dal Montanari".

Andrea Colombari