Al via la IX Biennale. Marc Chagall al Mar. L’amore del pittore per il mosaico

L’anno cruciale è il 1954, quando Marc Chagall, di ritorno dalla Grecia, si ferma a Ravenna e rimane abbagliato dai mosaici. Negli anni successivi è lo storico dell’arte Lionello Venturi a contattarlo per chiedergli di partecipare alla storica Mostra dei mosaici moderni che si svolge a Ravenna nel 1959. Chagall accetta e realizza il celebre ’Le Coq bleu’ che due maestri come Romolo Papa e Antonio Rocchi realizzano in mosaico.

’Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’ è il titolo della mostra inaugurata ieri al Mar che apre ufficialmente la IX Biennale di mosaico contemporaneo che da oggi torna con tre mesi di eventi, mostre e installazioni in città. Quella su Chagall è la prima mostra interamente dedicata al legame tra l’artista e la tecnica musiva, un capitolo sorprendente e ancora poco noto.

È la seconda tappa di un progetto avviato a Nizza, tra maggio e settembre 2025, e racconta quattordici progetti di Chagall, per lo più monumentali, distribuiti tra il sud della Francia, gli Stati Uniti, Israele e la Svizzera, mosaici realizzati dall’artista tra il 1958 e il 1986, l’ultimo eseguito dopo la sua morte. Il punto di partenza di questo viaggio non poteva che essere ’Le Coq bleu’, di cui sono esposti, per la prima volta insieme, il bozzetto restituito all’artista dopo la mostra del 1959, e le due versioni in mosaico, una di Romolo Papa, che fu inviata a Chagall, l’altra, della collezione del Mar, di Antonio Rocchi. Due approcci differenti, più fedele all’originale la prima di Papa, più personale, legata alla sua formazione di pittore oltre che di mosaicista, la seconda di Rocchi.

Tra gli altri mosaici presenti ’Les Amoureux’ realizzato per la Fondazione Maeght, ’Le Prophètte Élie’, opera permanente del Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza, ’Le Cour Chagall’, mosaico architettonico qui rappresentato attraverso un’installazione ambientale, ’Le Message d’Ulysse’, mosaico progettato per la facoltà di Giurisprudenza di Nizza, ’Orphée, oggi nel giardino della National Gallery di Washington, ’Le Mur des Lamentations’ per la Knesset di Gerusalemme e ’Les Quattre Saisons’ per la First National Bank di Chicago. Bozzetti, gouaches, disegni, mosaici e carteggi testimoniano il processo creativo. E poi dipinti, incisioni e litografie che completano il quadro della ricerca dell’artista che, per oltre vent’anni, collaborò con il mosaicista ravennate Lino Melano e sua moglie Heidi e dagli anni Settanta anche con Michel Tharin. Di Melano è inoltre presente un mosaico realizzato prima della sua partenza per la Francia per la caffetteria della stazione ferroviaria, ora al Mar. La mostra consentirà anche di vedere per la prima volta in Italia il monumentale ’Le Grand Soleil’ realizzato da Chagall con Melano.

La mostra è una coproduzione fra la rete del GrandPalaisRmn il Musée national Marc Chagall di Nizza e il Mar, è a cura del direttore generale dei Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, Anne Dopffer, del responsabile scientifico del Musée national Marc Chagall, Grégory Couderc, della conservatrice del Mar, Giorgia Salerno, del direttore artistico della Biennale, Daniele Torcellini, e si avvale della collaborazione di Archives & Catalogue raisonné Marc Chagall. "Dalla fine della scorsa edizione – ha osservato il direttore artistico Torcellini – abbiamo iniziato a riflettere sulla dimensione monumentale del mosaico. Quale migliore occasione di questa mostra che ci porta in dote una serie di progetti architettonici di grande rilievo? E che ci ha consentito di ricostruire e ripercorre la persistenza di quell’interesse nei confronti dell’arte bizantina che tra fine Ottocento, inizio Novecento è riemerso con forza. Un interesse che prosegue nei decenni successivi e Ravenna risulta centrale. La fascinazione nei confronti dell’arte bizantina permane ed è anche su questo che costruiamo le biennali".

Annamaria Corrado