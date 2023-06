Al via la mostra d’arte floreale Cervia Città Giardino

Inaugurata la 51° edizione di Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, organizzata dal Comune. L’esposizione di allestimenti floreali - realizzati dalle oltre 50 città ed enti partecipanti da tutto il mondo, distribuiti in vari punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata - è stata presentata giovedì. Sul palco, allestito in prossimità del giardino della città ucraina di Ternopil, si sono alternati gli interventi del sindaco di Cervia, Massimo Medri, e del Prefetto Castrese De Rosa. Ospite d’onore il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presente attraverso un video messaggio. Le aiuole saranno visibili per tutta l’estate in concomitanza con i periodi di fioritura.